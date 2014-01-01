8.22014, Dog's Best Friend
Документальные6+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Лучшие друзья собак (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 6+23 мин
Лучшие друзья собак
Сезон 1 Серия 1
- 6+23 мин
Лучшие друзья собак
Сезон 1 Серия 2
- 6+23 мин
Лучшие друзья собак
Сезон 1 Серия 3
- 6+23 мин
Лучшие друзья собак
Сезон 1 Серия 4
- 6+23 мин
Лучшие друзья собак
Сезон 1 Серия 5
- 6+23 мин
Лучшие друзья собак
Сезон 1 Серия 6
- 6+23 мин
Лучшие друзья собак
Сезон 1 Серия 7
- 6+23 мин
Лучшие друзья собак
Сезон 1 Серия 8
- 6+23 мин
Лучшие друзья собак
Сезон 1 Серия 9
- 6+23 мин
Лучшие друзья собак
Сезон 1 Серия 10
- 6+23 мин
Лучшие друзья собак
Сезон 1 Серия 11
- 6+22 мин
Лучшие друзья собак
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
Собаки — лучшие друзья не только человека. Они могут завести невероятные приятельские отношения и с другими животными — обезьянами, птицами и даже дельфинами.
Сериал Лучшие друзья собак 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаКанада
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.0 IMDb