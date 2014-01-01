Лучшие друзья собак. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Лучшие друзья собак
1-й сезон
2-я серия
8.52014, Dog's Best Friend
Документальный6+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Лучшие друзья собак (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Собаки — лучшие друзья не только человека. Они могут завести невероятные приятельские отношения и с другими животными — обезьянами, птицами и даже дельфинами.

Сериал Лучшие друзья собак 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Канада
Жанр
Документальный
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
6.9 IMDb