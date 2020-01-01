Лучше звоните Солу. Сезон 5. Серия 6
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Лучше звоните Солу
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Лучше звоните Солу (сериал, 2020) сезон 5 серия 6 смотреть онлайн

9.72020, Better Call Saul
Драма, Криминал18+

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О сериале

Спин-офф легендарного сериала «Во все тяжкие» рассказывает предысторию авантюрного адвоката Сола Гудмана. Он еще только собирается открыть собственную контору, выступает государственным защитником мелких хулиганов и не упускает ни одной возможности случайного и порой незаконного заработка.

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
9.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лучше звоните Солу»