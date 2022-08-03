Лучше звоните Солу (сериал, 2020) сезон 5 серия 5 смотреть онлайн

Спин-офф легендарного сериала «Во все тяжкие» рассказывает предысторию авантюрного адвоката Сола Гудмана. Он еще только собирается открыть собственную контору, выступает государственным защитником мелких хулиганов и не упускает ни одной возможности случайного и порой незаконного заработка.

