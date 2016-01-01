Лучше звоните Солу. Сезон 2. Серия 7
Wink
Сериалы
Лучше звоните Солу
2-й сезон
7-я серия

Лучше звоните Солу (сериал, 2016) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

9.72016, Better Call Saul
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Спин-офф легендарного сериала «Во все тяжкие» рассказывает предысторию авантюрного адвоката Сола Гудмана. Он еще только собирается открыть собственную контору, выступает государственным защитником мелких хулиганов и не упускает ни одной возможности случайного и порой незаконного заработка.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
9.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лучше звоните Солу»