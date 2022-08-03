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Лучше звоните Солу
2-й сезон
6-я серия

Лучше звоните Солу (сериал, 2016) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

9.82016, Better Call Saul
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Отношения Джимми и Ким принимают новый оборот, который совсем никто не ожидал. Профессиональное партнерство перерастает в нечто более глубокое.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
9.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лучше звоните Солу»