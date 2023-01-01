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Лучше звоните Солу
Актёры и съёмочная группа сериала «Лучше звоните Солу»

Актёры и съёмочная группа сериала «Лучше звоните Солу»

Режиссёры

Винс Гиллиган

Винс Гиллиган

Vince Gilligan
Режиссёр
Томас Шнауц

Томас Шнауц

Thomas Schnauz
Режиссёр
Питер Гулд

Питер Гулд

Peter Gould
Режиссёр
Майкл Моррис

Майкл Моррис

Michael Morris
Режиссёр

Актёры

Боб Оденкёрк

Боб Оденкёрк

Bob Odenkirk
АктёрJimmy McGill
Джонатан Бэнкс

Джонатан Бэнкс

Jonathan Banks
Актёр
Рэй Сихорн

Рэй Сихорн

Rhea Seehorn
АктрисаKim Wexler
Патрик Фабиан

Патрик Фабиан

Patrick Fabian
АктёрHoward Hamlin
Майкл Мэндо

Майкл Мэндо

Michael Mando
Актёр
Джанк�арло Эспозито

Джанкарло Эспозито

Giancarlo Esposito
АктёрGus Fring
Майкл Маккин

Майкл Маккин

Michael McKean
АктёрChuck McGill
Тони Далтон

Тони Далтон

Tony Dalton
АктёрLalo Salamanca
Марк Марголис

Марк Марголис

Mark Margolis
АктёрHector Salamanca
Керри Кондон

Керри Кондон

Kerry Condon
АктрисаStacey Ehrmantraut

Сценаристы

Винс Гиллиган

Винс Гиллиган

Vince Gilligan
Сценарист
Питер Гулд

Питер Гулд

Peter Gould
Сценарист
Томас Шнауц

Томас Шнауц

Thomas Schnauz
Сценарист

Продюсеры

Мелисса Бернштейн

Мелисса Бернштейн

Melissa Bernstein
Продюсер
Винс Гиллиган

Винс Гиллиган

Vince Gilligan
Продюсер
Питер Гулд

Питер Гулд

Peter Gould
Продюсер
Марк Джонсон

Марк Джонсон

Mark Johnson
Продюсер

Художники

Билли В. Рэй

Билли В. Рэй

Billy W. Ray
Художник
Тони Фаннинг

Тони Фаннинг

Tony Fanning
Художник
Дениза Пиццини

Дениза Пиццини

Denise Pizzini
Художница
Джуди Ри

Джуди Ри

Judy Rhee
Художница

Монтажёры

Скип Макдональд

Скип Макдональд

Skip Macdonald
Монтажёр
Крис Маккалеб

Крис Маккалеб

Chris McCaleb
Монтажёр
Келли Диксон

Келли Диксон

Kelley Dixon
Монтажёр
Джои Рейниш

Джои Рейниш

Joey Reinisch
Монтажёр

Операторы

Артур Альберт

Артур Альберт

Arthur Albert
Оператор

Композиторы

Дэйв Портер

Дэйв Портер

Dave Porter
Композитор