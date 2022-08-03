Wink
Сериалы
Лучше звоните Солу
2-й сезон

Лучше звоните Солу (сериал, 2015) сезон 2 смотреть онлайн

9.82015, Better Call Saul 10 серий
Драма, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Отношения Джимми и Ким принимают новый оборот, который совсем никто не ожидал. Профессиональное партнерство перерастает в нечто более глубокое.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
9.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лучше звоните Солу»