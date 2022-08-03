Лучше звоните Солу (сериал, 2016) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн
9.72016, Better Call Saul
Драма, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Спин-офф легендарного сериала «Во все тяжкие» рассказывает предысторию авантюрного адвоката Сола Гудмана. Он еще только собирается открыть собственную контору, выступает государственным защитником мелких хулиганов и не упускает ни одной возможности случайного и порой незаконного заработка.
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
9.0 IMDb
- Режиссёр
Винс
Гиллиган
- ТШРежиссёр
Томас
Шнауц
- ПГРежиссёр
Питер
Гулд
- ММРежиссёр
Майкл
Моррис
- Актёр
Боб
Оденкёрк
- Актёр
Джонатан
Бэнкс
- РСАктриса
Рэй
Сихорн
- ПФАктёр
Патрик
Фабиан
- ММАктёр
Майкл
Мэндо
- ДЭАктёр
Джанкарло
Эспозито
- ММАктёр
Майкл
Маккин
- ТДАктёр
Тони
Далтон
- ММАктёр
Марк
Марголис
- ККАктриса
Керри
Кондон
- Сценарист
Винс
Гиллиган
- ПГСценарист
Питер
Гулд
- ТШСценарист
Томас
Шнауц
- МБПродюсер
Мелисса
Бернштейн
- Продюсер
Винс
Гиллиган
- ПГПродюсер
Питер
Гулд
- Продюсер
Марк
Джонсон
- БВХудожник
Билли
В. Рэй
- ТФХудожник
Тони
Фаннинг
- ДПХудожница
Дениза
Пиццини
- ДРХудожница
Джуди
Ри
- СММонтажёр
Скип
Макдональд
- КММонтажёр
Крис
Маккалеб
- КДМонтажёр
Келли
Диксон
- ДРМонтажёр
Джои
Рейниш
- ААОператор
Артур
Альберт
- ДПКомпозитор
Дэйв
Портер