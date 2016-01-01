Wink
Сериалы
Лучше звоните Солу
2-й сезон
1-я серия

Лучше звоните Солу (сериал, 2016) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

2016, Better Call Saul
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Отношения Джимми и Ким принимают новый оборот, который совсем никто не ожидал. Профессиональное партнерство перерастает в нечто более глубокое.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
9.0 IMDb

