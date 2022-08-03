Лучше звоните Солу. Сезон 1. Серия 7
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Лучше звоните Солу
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7-я серия

Лучше звоните Солу (сериал, 2015) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

9.82015, Better Call Saul
Драма, Криминал18+

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О сериале

История об испытаниях и невзгодах, которые приходится преодолеть Солу Гудману, адвокату по уголовным делам, в тот период, когда он пытается открыть свою собственную адвокатскую контору в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
9.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лучше звоните Солу»