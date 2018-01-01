Wink
Сериалы
Лучше звоните Солу
1-й сезон

Лучше звоните Солу (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

2015, Better Call Saul 10 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

История об испытаниях и невзгодах, которые приходится преодолеть Солу Гудману, адвокату по уголовным делам, в тот период, когда он пытается открыть свою собственную адвокатскую контору в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
9.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лучше звоните Солу»