Лучше звоните Солу (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

История об испытаниях и невзгодах, которые приходится преодолеть Солу Гудману, адвокату по уголовным делам, в тот период, когда он пытается открыть свою собственную адвокатскую контору в Альбукерке, штат Нью-Мексико.





Сериал Лучше звоните Солу 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.