Личная жизнь. Сезон 2. Серия 6
Wink
Сериалы
Личная жизнь
2-й сезон
6-я серия
8.32021, Love Life
Мелодрама, Комедия18+

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Личная жизнь (сериал, 2021) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

О сериале

Дарби работает в экскурсионной компании, где терпит подкаты женатого босса. Другие мужчины в окружении героини тоже далеки от идеала. На ее пути вечно встречаются обманщики, неудачники и негодяи. Но девушка не отчаивается и продолжает поиски хорошего парня в надежде устроить личную жизнь.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Личная жизнь»