Личная жизнь. Сезон 2. Серия 2
Wink
Сериалы
Личная жизнь
2-й сезон
2-я серия
8.32021, Love Life
Мелодрамы, Комедии18+

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Личная жизнь (сериал, 2021) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Дарби работает в экскурсионной компании, где терпит подкаты женатого босса. Другие мужчины в окружении героини тоже далеки от идеала. На ее пути вечно встречаются обманщики, неудачники и негодяи. Но девушка не отчаивается и продолжает поиски хорошего парня в надежде устроить личную жизнь.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Личная жизнь»