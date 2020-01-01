Личная жизнь. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Личная жизнь
1-й сезон
8-я серия
8.32020, Love Life
Мелодрама, Комедия18+

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Личная жизнь (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

О сериале

Дарби работает в экскурсионной компании, где терпит подкаты женатого босса. Другие мужчины в окружении героини тоже далеки от идеала. На ее пути вечно встречаются обманщики, неудачники и негодяи. Но девушка не отчаивается и продолжает поиски хорошего парня в надежде устроить личную жизнь.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
28 мин / 00:28

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Личная жизнь»