9.52018, Купчино. Сезон 1. Серия 3
Детектив, Исторический18+
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Купчино (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
1980-е, ленинградский район Купчино. У опытного участкового Васильича появляется напарник – юный рокер Федя, который вынужденно поступил на службу в милицию. Им приходится работать вместе, хотя они совершенно не понимают друг друга. Но это не мешает им быть отличной командой: необычное сочетание профессионального опыта Васильича и осведомленности Феди в новых криминальных течениях помогает им раскрыть самые запутанные дела.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Криминал, Детектив
Время48 мин / 00:48
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