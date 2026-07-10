1980-е, ленинградский район Купчино. У опытного участкового Васильича появляется напарник – юный рокер Федя, который вынужденно поступил на службу в милицию. Им приходится работать вместе, хотя они совершенно не понимают друг друга. Но это не мешает им быть отличной командой: необычное сочетание профессионального опыта Васильича и осведомленности Феди в новых криминальных течениях помогает им раскрыть самые запутанные дела.

