9.52018, Купчино. Сезон 1. Серия 1
Детектив, Исторический18+
Серия в подписке «PREMIER»
Купчино (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+51 мин
Купчино
Сезон 1 Серия 1
- 18+49 мин
Купчино
Сезон 1 Серия 2
- 18+49 мин
Купчино
Сезон 1 Серия 3
- 18+49 мин
Купчино
Сезон 1 Серия 4
- 18+49 мин
Купчино
Сезон 1 Серия 5
- 18+49 мин
Купчино
Сезон 1 Серия 6
- 18+49 мин
Купчино
Сезон 1 Серия 7
- 18+49 мин
Купчино
Сезон 1 Серия 8
- 18+49 мин
Купчино
Сезон 1 Серия 9
- 18+49 мин
Купчино
Сезон 1 Серия 10
- 18+49 мин
Купчино
Сезон 1 Серия 11
- 18+51 мин
Купчино
Сезон 1 Серия 12
- 18+49 мин
Купчино
Сезон 1 Серия 13
- 18+49 мин
Купчино
Сезон 1 Серия 14
- 18+50 мин
Купчино
Сезон 1 Серия 15
- 18+50 мин
Купчино
Сезон 1 Серия 16
- 18+50 мин
Купчино
Сезон 1 Серия 17
- 18+51 мин
Купчино
Сезон 1 Серия 18
- 18+49 мин
Купчино
Сезон 1 Серия 19
- 18+50 мин
Купчино
Сезон 1 Серия 20
О сериале
1980-е, ленинградский район Купчино. У опытного участкового Васильича появляется напарник – юный рокер Федя, который вынужденно поступил на службу в милицию. Им приходится работать вместе, хотя они совершенно не понимают друг друга. Но это не мешает им быть отличной командой: необычное сочетание профессионального опыта Васильича и осведомленности Феди в новых криминальных течениях помогает им раскрыть самые запутанные дела.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Криминал, Детектив
Время50 мин / 00:50
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