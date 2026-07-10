Купчино. Сезон 1. Серия 19
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Сериалы
Купчино
1-й сезон
19-я серия
9.52018, Купчино. Сезон 1. Серия 19
Детектив, Исторический18+
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Купчино (сериал, 2018) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

1980-е, ленинградский район Купчино. У опытного участкового Васильича появляется напарник – юный рокер Федя, который вынужденно поступил на службу в милицию. Им приходится работать вместе, хотя они совершенно не понимают друг друга. Но это не мешает им быть отличной командой: необычное сочетание профессионального опыта Васильича и осведомленности Феди в новых криминальных течениях помогает им раскрыть самые запутанные дела.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Криминал, Детектив
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.9 КиноПоиск