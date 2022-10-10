Кукольник (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Трейлер
7.52022, Трейлер
Триллер, Детектив18+

О сериале

Мрачный детектив о следовательнице, которая ищет маньяка при помощи экспериментального препарата. У серийного убийцы по прозвищу Кукольник есть свой узнаваемый почерк: он душит женщин и оставляет у них в руках нарядно одетых кукол. Кажется, что его жертв ничто не связывает, а сам маньяк не оставляет следов. За его поимку берется следовательница Антонина, несмотря на то, что сама мечтает уйти со службы. Чтобы расследование шло эффективнее, Антонина решается на эксперимент – ей вводят особый препарат, призванный помочь понять преступника. К чему приведет это решение, узнаете из сериала 2022 года «Кукольник», посмотрев его онлайн в сервисе Wink.

