Кукольник (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Мрачный детектив о следовательнице, которая ищет маньяка при помощи экспериментального препарата. У серийного убийцы по прозвищу Кукольник есть свой узнаваемый почерк: он душит женщин и оставляет у них в руках нарядно одетых кукол. Кажется, что его жертв ничто не связывает, а сам маньяк не оставляет следов. За его поимку берется следовательница Антонина, несмотря на то, что сама мечтает уйти со службы. Чтобы расследование шло эффективнее, Антонина решается на эксперимент – ей вводят особый препарат, призванный помочь понять преступника. К чему приведет это решение, узнаете из сериала 2022 года «Кукольник», посмотрев его онлайн в сервисе Wink.
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.3 IMDb
- АКРежиссёр
Андрей
Коршунов
- Актриса
Ольга
Филиппова
- МДАктёр
Максим
Дахненко
- ИБАктёр
Иван
Батарев
- АЛАктриса
Анна
Ливанова
- ПЖАктёр
Петр
Журавлев
- ВПАктёр
Владимир
Петров
- РГАктёр
Роман
Грибков
- ЕСАктриса
Евгения
Светлая
- АБАктёр
Александр
Богурдович
- МШАктриса
Мария
Шорохова
- ВБСценарист
Валентин
Бохонский
- АБСценарист
Александр
Бурцев
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова