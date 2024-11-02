Криминальная полиция. Сезон 1. Серия 8
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Криминальная полиция
1-й сезон
8-я серия

Криминальная полиция (сериал, 2011) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

8.42011, Криминальная полиция. Сезон 1. Серия 8
Криминал, Детектив18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Главные герои сериала - современные сотрудники МУРа. Они мало чем отличаются от всех нас. У них тоже есть семьи, прошлое, планы на будущее, свои слабости, привычки, достоинства и недостатки. Но эти люди каждый день выходят на борьбу с преступностью.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
3.7 IMDb