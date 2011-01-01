Криминальная полиция (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Главные герои сериала - современные сотрудники МУРа. Они мало чем отличаются от всех нас. У них тоже есть семьи, прошлое, планы на будущее, свои слабости, привычки, достоинства и недостатки. Но эти люди каждый день выходят на борьбу с преступностью.



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