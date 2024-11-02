Главные герои сериала - современные сотрудники МУРа. Они мало чем отличаются от всех нас. У них тоже есть семьи, прошлое, планы на будущее, свои слабости, привычки, достоинства и недостатки. Но эти люди каждый день выходят на борьбу с преступностью.

