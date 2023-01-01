Криминальная полиция
Wink
Сериалы
Криминальная полиция

Криминальная полиция (сериал, 2011) смотреть онлайн

8.62011, Криминальная полиция 1 сезон
Криминал, Детективы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Главные герои сериала - современные сотрудники МУРа. Они мало чем отличаются от всех нас. У них тоже есть семьи, прошлое, планы на будущее, свои слабости, привычки, достоинства и недостатки. Но эти люди каждый день выходят на борьбу с преступностью.

Все сезоны сериала Криминальная полиция смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
3.8 IMDb