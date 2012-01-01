Кремень (сериал, 2012) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
2012, Кремень. Освобождение. Серия 3
Боевики, Русские18+
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Сюжет
Отставной майор Андрей Шаманов после долгих лет службы учится жить мирной жизнью. Но когда бывшим коллегам требуется помощь, даже личное счастье не способно заставить его отказаться от опасного задания: расследовать причину гибели группы спецназа, проводившей учение в горах.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Владимир
Епифанцев
- ААРежиссёр
Александр
Аншютц
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- ПКАктёр
Павел
Климов
- АВАктриса
Анастасия
Веденская
- ИКАктёр
Иван
Краско
- ЭФАктёр
Эдуард
Федашко
- Актёр
Сергей
Векслер
- СМАктёр
Сергей
Мурзин
- СКАктёр
Сергей
Кемпо
- ВКАктёр
Вячеслав
Коробицин
- АОАктёр
Алексей
Осипов
- МШСценарист
Михаил
Шульман
- АМПродюсер
Алексей
Моисеев
- ДДПродюсер
Давид
Дишдишян
- ССПродюсер
Светлана
Слитюк
- ВХПродюсер
Владимир
Хабалов
- ЕДХудожник
Евгений
Драбкин
- ЖСХудожница
Жанна
Сердюк
- ПБХудожник
Петр
Багаев
- ВГОператор
Виктор
Гончар
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев