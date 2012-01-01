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Кремень (сериал, 2012) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

2012, Кремень. Освобождение. Серия 3
Боевики, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Отставной майор Андрей Шаманов после долгих лет службы учится жить мирной жизнью. Но когда бывшим коллегам требуется помощь, даже личное счастье не способно заставить его отказаться от опасного задания: расследовать причину гибели группы спецназа, проводившей учение в горах.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Русские, Боевики

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кремень»

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