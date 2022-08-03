Кремень (сериал, 2012) сезон 2 смотреть онлайн
2012, Кремень. Освобождение. Сезон 2 4 серии
Боевик, Детектив18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Владимир
Епифанцев
- ААРежиссёр
Александр
Аншютц
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- ПКАктёр
Павел
Климов
- АВАктриса
Анастасия
Веденская
- ИКАктёр
Иван
Краско
- ЭФАктёр
Эдуард
Федашко
- Актёр
Сергей
Векслер
- СМАктёр
Сергей
Мурзин
- СКАктёр
Сергей
Кемпо
- ВКАктёр
Вячеслав
Коробицин
- АОАктёр
Алексей
Осипов
- МШСценарист
Михаил
Шульман
- АМПродюсер
Алексей
Моисеев
- ДДПродюсер
Давид
Дишдишян
- ССПродюсер
Светлана
Слитюк
- ВХПродюсер
Владимир
Хабалов
- ЕДХудожник
Евгений
Драбкин
- ЖСХудожница
Жанна
Сердюк
- ПБХудожник
Петр
Багаев
- ВГОператор
Виктор
Гончар
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев