Кремень (сериал, 2012) сезон 2 смотреть онлайн

2012, Кремень. Освобождение. Сезон 2 4 серии
Боевик, Детектив18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Отставной майор Андрей Шаманов после долгих лет службы учится жить мирной жизнью. Но когда бывшим коллегам требуется помощь, даже личное счастье не способно заставить его отказаться от опасного задания: расследовать причину гибели группы спецназа, проводившей учение в горах.

Жанр
Боевик, Детектив

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кремень»