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Кремень

Кремень (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Кремень 2 сезона
Боевики, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Приехав, в небольшой городок, чтобы навестить боевого товарища, майор Шаманов становится свидетелем страшных событий. Шаманов может либо пройти мимо, либо начать действовать, противопоставив себя порочной властной системе, годами оттачиваемой и набравшей силу.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кремень»

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