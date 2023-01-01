Кремень (сериал, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Приехав, в небольшой городок, чтобы навестить боевого товарища, майор Шаманов становится свидетелем страшных событий. Шаманов может либо пройти мимо, либо начать действовать, противопоставив себя порочной властной системе, годами оттачиваемой и набравшей силу.



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