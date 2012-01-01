Кремень (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Гаврилов, который должен отправить своих людей на розыск сбежавших из колонии преступников, не выполняет приказ начальства из центра и бросает все силы на погоню за Шаманом. Но Шаман - опытный боец. Вскоре преследователи, несущие потери, начинают сомневаются в законности происходящего. Гаври�лов убеждает их в том, что Шаманов – контуженный, опасный для окружающих маньяк...



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