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Кремень (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2012, Кремень, 2 серия
Боевики, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Гаврилов, который должен отправить своих людей на розыск сбежавших из колонии преступников, не выполняет приказ начальства из центра и бросает все силы на погоню за Шаманом. Но Шаман - опытный боец. Вскоре преследователи, несущие потери, начинают сомневаются в законности происходящего. Гаврилов убеждает их в том, что Шаманов – контуженный, опасный для окружающих маньяк...

Сериал Кремень, 2 серия 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Русские, Боевики

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кремень»

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