Кремень (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

2012, Кремень. Сезон 1 4 серии
Боевик, Детектив18+

О сериале

Приехав, в небольшой российский городок, чтобы навестить старого боевого товарища, майор краповых беретов Шаманов становится свидетелем страшных событий — местное население, простые люди, лишены прав, обесчещены, их достоинство растоптано. Шаманову остается либо пройти мимо, закрыв глаза, либо начать действовать, противопоставив себя порочной властной системе, годами оттачиваемой и набравшей смертельную силу…

Жанр
Боевик, Детектив

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

