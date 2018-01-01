Кремень (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

Приехав, в небольшой российский городок, чтобы навестить старого боевого товарища, майор краповых беретов Шаманов становится свидетелем страшных событий — местное население, простые люди, лишены прав, обесчещены, их достоинство растоптано. Шаманову остается либо пройти мимо, закрыв глаза, либо начать действовать, противопоставив себя порочной властной системе, годами оттачиваемой и набравшей смертельную силу…

