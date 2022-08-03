Wink
Сериалы
Кремень
1-й сезон
1-я серия

Кремень (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2012, Кремень, 1 серия
Боевик18+

О сериале

Шаман, бывший боец спецназа, приезжает в маленький городок проведать армейского друга. В городке чистота и порядок, преступность давно побеждена. Глава полиции майор Гаврилов держит жителей в страхе, собирая с них дань. Молодой полицейский Зубов не хочет участвовать в незаконных действиях своего начальника, но ему пока не хватает решимости для противодействия. Первый же милицейский патруль доставляет Шамана в отделение. Гаврилов пытается вызвать Шамана на диалог, но разговора не получается. Увидев, как майор пытается изнасиловать девушку Настю, Шаман не может оставаться в стороне…

Страна
Россия
Жанр
Боевик
Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

