Кремень (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Шаман, бывший боец спецназа, приезжает в маленький городок проведать армейского друга. В городке чистота и порядок, преступность давно побеждена. Глава полиции майор Гаврилов держит жителей в страхе, собирая с них дань. Молодой полицейский Зубов не хочет участвовать в незаконных действиях своего начальника, но ему пока не хватает решимости для противодействия. Первый же милицейский патруль доставляет Шамана в отделение. Гаврилов пытается вызвать Шамана на диалог, но разговора не получается. Увидев, как майор пытается изнасиловать девушку Настю, Шаман не может оставаться в стороне…

