Кремень (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале
Шаман, бывший боец спецназа, приезжает в маленький городок проведать армейского друга. В городке чистота и порядок, преступность давно побеждена. Глава полиции майор Гаврилов держит жителей в страхе, собирая с них дань. Молодой полицейский Зубов не хочет участвовать в незаконных действиях своего начальника, но ему пока не хватает решимости для противодействия. Первый же милицейский патруль доставляет Шамана в отделение. Гаврилов пытается вызвать Шамана на диалог, но разговора не получается. Увидев, как майор пытается изнасиловать девушку Настю, Шаман не может оставаться в стороне…
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Владимир
Епифанцев
- ААРежиссёр
Александр
Аншютц
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- ПКАктёр
Павел
Климов
- АВАктриса
Анастасия
Веденская
- ИКАктёр
Иван
Краско
- ЭФАктёр
Эдуард
Федашко
- Актёр
Сергей
Векслер
- СМАктёр
Сергей
Мурзин
- СКАктёр
Сергей
Кемпо
- ВКАктёр
Вячеслав
Коробицин
- АОАктёр
Алексей
Осипов
- МШСценарист
Михаил
Шульман
- АМПродюсер
Алексей
Моисеев
- ДДПродюсер
Давид
Дишдишян
- ССПродюсер
Светлана
Слитюк
- ВХПродюсер
Владимир
Хабалов
- ЕДХудожник
Евгений
Драбкин
- ЖСХудожница
Жанна
Сердюк
- ПБХудожник
Петр
Багаев
- ВГОператор
Виктор
Гончар
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев