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Красные браслеты (сериал, 2014) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2014, Red Band Society 1
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В центре сюжета - повседневная жизнь подростков, которые по разным причинам надолго попали в клинику. Все эти ребята слишком разные, чтобы подружиться или даже просто столкнуться в обычной жизни, но больница сплачивает их, делает одной командой под названием «Общество красных браслетов».

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Красные браслеты»

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