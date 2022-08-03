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Красные браслеты

Красные браслеты (сериал, 2014) смотреть онлайн

2014, Red Band Society 1 сезон
Драма, Комедия18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

В центре сюжета - повседневная жизнь подростков, которые по разным причинам надолго попали в клинику. Все эти ребята слишком разные, чтобы подружиться или даже просто столкнуться в обычной жизни, но больница сплачивает их, делает одной командой под названием «Общество красных браслетов».

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Красные браслеты»