Красные браслеты (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2014, Red Band Society
Драма, Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Шестеро подростков оказываются в одной больнице. На первый взгляд, у них нет ничего общего: кто-то из богатой семьи, кто-то из бедной, а кто-то вообще рос без родителей. Объединяет ребят лишь огромное желание жить, несмотря на страшный диагноз, поэтому они создают группу «Красные браслеты».
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ДЭРежиссёр
Джейсон
Энслер
- ТБРежиссёр
Триша
Брок
- ГДРежиссёр
Гриффин
Данн
- Актриса
Октавия
Спенсер
- ДЭАктёр
Дэйв
Эннэйбл
- ГГАктёр
Гриффин
Глюк
- НСАктёр
Нолан
Сотилло
- ЧРАктёр
Чарли
Роу
- Актёр
Астро
- СБАктриса
Сиэра
Браво
- ЗЛАктриса
Зои
Левин
- РРАктриса
Ребекка
Риттенхаус
- УКАктёр
Уилсон
Крус
- АЭСценарист
Альберт
Эспиноса
- Сценарист
Пау
Фрейксас
- ДРСценарист
Джаннин
Реншоу
- САПродюсер
Серхио
Агеро
- ДФПродюсер
Дэррил
Фрэнк
- РМПродюсер
Рина
Мимун
- ЮЗАктриса дубляжа
Юлия
Зоркина
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- ЗРАктёр дубляжа
Захар
Рядных
- ПВАктёр дубляжа
Петр
Вечерков
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ДИХудожница
Дженнифер
Ив
- МСМонтажёр
Марк
С. Манос
- ДММонтажёр
Дэвид
Мориц
- ХЛМонтажёр
Ховард
Ледер
- ВЧОператор
Ваня
Чернюл
- ЛГКомпозитор
Людвиг
Горанссон