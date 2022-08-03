Красные браслеты
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Красные браслеты

Красные браслеты (сериал, 2014) смотреть онлайн

2014, Red Band Society 1 сезон
Драма, Комедия18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Шестеро подростков оказываются в одной больнице. На первый взгляд, у них нет ничего общего: кто-то из богатой семьи, кто-то из бедной, а кто-то вообще рос без родителей. Объединяет ребят лишь огромное желание жить, несмотря на страшный диагноз, поэтому они создают группу «Красные браслеты».

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Красные браслеты»