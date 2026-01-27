Красная дверь. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Красная дверь
1-й сезон
2-я серия
7.92017, La porta rossa
Фэнтези, Триллер18+
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Красная дверь (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Призрак погибшего полицейского ищет своего убийцу при помощи единственного человека, который может его видеть — молодой девушки с талантом экстрасенса. Сериал «Красная дверь» — паранормальный детектив из Италии о привидении с незаконченными делами.

Комиссар Лео Калиостро — честный и благородный детектив, готовый рисковать собой ради справедливости. Он идет по следу таинственного преступника по прозвищу Мексиканец, на счету которого смерти множества молодых людей. Получив анонимную наводку, Лео храбро отправляется на перехват в одиночку. На месте оказывается третий человек, который убивает и детектива, и подозреваемого. Однако дух Лео остается в нашем мире, ведь он уверен — загадочный убийца теперь охотится на его жену. Загвоздка в том, что никто из коллег не видит и не слышит погибшего детектива. К счастью, вскоре он встречает Ванессу, девушку-подростка, которая внезапно обнаруживает способность общаться с мертвыми.

Чтобы узнать, как будет идти их расследование, смотрите сериал «Красная дверь» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Италия
Жанр
Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Красная дверь»