Красная дверь (сериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Призрак погибшего полицейского ищет своего убийцу при помощи единственного человека, который может его видеть — молодой девушки с талантом экстрасенса. Сериал «Красная дверь» — паранормальный детектив из Италии о привидении с незаконченными делами.



Комиссар Лео Калиостро — честный и благородный детектив, готовый рисковать собой ради справедливости. Он идет по следу таинственного преступника по прозвищу Мексиканец, на счету которого смерти множества молодых людей. Получив анонимную наводку, Лео храбро отправляется на перехват в одиночку. На месте оказывается третий человек, который убивает и детектива, и подозреваемого. Однако дух Лео остается в нашем мире, ведь он уверен — загадочный убийца теперь охотится на его жену. Загвоздка в том, что никто из коллег не видит и не слышит погибшего детектива. К счастью, вскоре он встречает Ванессу, девушку-подростка, которая внезапно обнаруживает способность общаться с мертвыми.



