WinkСериалыКрасная дверьАктёры и съёмочная группа сериала «Красная дверь»
Актёры и съёмочная группа сериала «Красная дверь»
Актёры
АктрисаAnna Mayer
Габриэлла ПессионGabriella Pession
АктёрLeonardo Cagliostro
Лино ГуанчалеLino Guanciale
АктрисаVanessa Rosic
Валентина РоманиValentina Romani
АктрисаStella Mariani
Елена РадоничичElena Radonicich
АктёрFilip Vesna / Filip Aselic
Пьерпаоло СполлонPierpaolo Spollon
АктёрDiego Paoletto
Гаэтано БруноGaetano Bruno
АктёрStefano Rambelli
Антонио ЖерардиAntonio Gerardi
АктёрJonas
Андреа БоскаAndrea Bosca
АктрисаEleonora Pavesi
Чечилия ДацциCecilia Dazzi
АктрисаStefania Pavesi
Алессия БарелаAlessia Barela
АктрисаBeatrice Mayer
Лавиния ЛонгиLavinia Longhi
АктрисаAdele Mayer