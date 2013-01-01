Красавчик по соседству. Сезон 1. Серия 6
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Красавчик по соседству
1-й сезон
6-я серия

Красавчик по соседству (сериал, 2013) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

8.82013, Flower boy next door
Мелодрамы, Комедии16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ко Док-ми ведет одинокое домоседское существование. Целыми днями влюбленная девушка наблюдает за своим соседом - врачом Хан Тхэ-джуном, любуясь им тайком. За этим делом ее застукал другой сосед - красавчик Энрике Кым, кузен Тхэ-джуна. Этот молодой, красивый и гениальный креативный директор, обожающий футбол, ошибочно полагает, что девушка следила за ним, любуясь его небесной красотой.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb