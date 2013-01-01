Красавчик по соседству (сериал, 2013) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Ко Док-ми ведет одинокое домоседское существование. Целыми днями влюбленная девушка наблюдает за своим соседом - врачом Хан Тхэ-джуном, любуясь им тайком. За этим делом ее застукал другой сосед - красавчик Энрике Кым, кузен Тхэ-джуна. Этот молодой, красивый и гениальный креативный директор, обожающий футбол, ошибочно полагает, что девушка следила за ним, любуясь его небесной красотой.



Сериал Красавчик по соседству 1 сезон 10 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.