Красавчик по соседству (сериал, 2013) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно
8.82013, Flower boy next door
Мелодрама, Комедия16+
Сезоны и серии
- 16+43 мин
Красавчик по соседству
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+43 мин
Красавчик по соседству
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+45 мин
Красавчик по соседству
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+45 мин
Красавчик по соседству
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+46 мин
Красавчик по соседству
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+47 мин
Красавчик по соседству
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+46 мин
Красавчик по соседству
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+47 мин
Красавчик по соседству
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+50 мин
Красавчик по соседству
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+48 мин
Красавчик по соседству
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+46 мин
Красавчик по соседству
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+48 мин
Красавчик по соседству
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+44 мин
Красавчик по соседству
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+44 мин
Красавчик по соседству
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+49 мин
Красавчик по соседству
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+48 мин
Красавчик по соседству
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Ко Док-ми ведет одинокое домоседское существование. Целыми днями влюбленная девушка наблюдает за своим соседом - врачом Хан Тхэ-джуном, любуясь им тайком. За этим делом ее застукал другой сосед - красавчик Энрике Кым, кузен Тхэ-джуна. Этот молодой, красивый и гениальный креативный директор, обожающий футбол, ошибочно полагает, что девушка следила за ним, любуясь его небесной красотой.
Сериал Красавчик по соседству 1 сезон 9 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время49 мин / 00:49
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb