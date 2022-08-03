Котяткины истории. Сезон 1. Серия 1
Wink
Детям
Котяткины истории
1-й сезон
1-я серия
8.52015, Котяткины истории. Сезон 1. Серия 1
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Котяткины истории (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Герои «Котяткиных историй» – мальчишки Тоша и Затей и девочка Коша, а еще их родители и строгая, но справедливая бабушка, которая все сделает для своих любимых внучат-котят. Все истории здесь рассказаны через песни: начиная от знакомства котят с умным гаджетом по имени Тим-Тим, который помогает котятам учиться и познавать окружающий мир, до увлекательного рассказа о том, почему надо кушать и расти.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
5 мин / 00:05

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