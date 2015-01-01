WinkДетямКотяткины истории1-й сезон2-я серия
Котяткины истории (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Герои «Котяткиных историй» – мальчишки Тоша и Затей и девочка Коша, а еще их родители и строгая, но справедливая бабушка, которая все сделает для своих любимых внучат-котят. Все истории здесь рассказаны через песни: начиная от знакомства котят с умным гаджетом по имени Тим-Тим, который помогает котятам учиться и познавать окружающий мир, до увлекательного рассказа о том, почему надо кушать и расти.
