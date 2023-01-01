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Котяткины истории (мультсериал, 2018) сезон 3 смотреть онлайн
8.22018, Котяткины истории. Сезон 3 6 серий
Мультсериалы0+
Сюжет
Герои «Котяткиных историй» – мальчишки Тоша и Затей и девочка Коша, а еще их родители и строгая, но справедливая бабушка, которая все сделает для своих любимых внучат-котят. Все истории здесь рассказаны через песни: начиная от знакомства котят с умным гаджетом по имени Тим-Тим, который помогает котятам учиться и познавать окружающий мир, до увлекательного рассказа о том, почему надо кушать и расти.
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