2018, Котяткины истории. Сезон 3. Серия 1
Мультсериалы0+
Котяткины истории (мультсериал, 2018) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Герои «Котяткиных историй» – мальчишки Тоша и Затей и девочка Коша, а еще их родители и строгая, но справедливая бабушка, которая все сделает для своих любимых внучат-котят. Все истории здесь рассказаны через песни: начиная от знакомства котят с умным гаджетом по имени Тим-Тим, который помогает котятам учиться и познавать окружающий мир, до увлекательного рассказа о том, почему надо кушать и расти.