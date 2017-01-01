Королевская академия (сериал, 2017) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн
2017, Regal Academy
6+
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Сюжет
Роуз Золушка — обычная девочка, которая без ума от туфель и сказок. Но когда она находит волшебный ключ, который открывает дверь в удивительный новый мир, выясняется, что сказки бывают не только в книжках!
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
5.7 IMDb