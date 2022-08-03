Королевская академия (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
2016, Regal Academy
Мультсериалы6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Сюжет рассказывает о девочке по имени Роуз, которая однажды оказалась в Сказочной Стране. Там она узнала, что ее бабушка - сама Золушка! Теперь Роуз стала ученицей Королевской Академии, где учатся дети и родственники знаменитых принцев и принцесс, таких, как Рапунцель, Красавица и Чудовище, Белоснежка.
СтранаСША
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.1 IMDb