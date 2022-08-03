WinkДетямКоролевская академия1-й сезон
Королевская академия (мультсериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн
2016, Regal Academy 14 серий
Мультсериалы, Приключения6+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Королевская академия – это уникальная школа, где потомки именитых сказочных персонажей учатся быть настоящими волшебными героями. Директор здесь Золушка, а самая популярная ученица – ее внучка Роуз, которая дружит с Хоуком Белоснежным, Джой Лягушкой, Асторией Рапунцель и Тревисом Чудовищем.
СтранаИталия
ЖанрКомедия, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы, Для самых маленьких
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.2 IMDb