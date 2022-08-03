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Королевская академия
1-й сезон

Королевская академия (мультсериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

2016, Regal Academy 14 серий
Мультсериалы, Приключения6+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Королевская академия – это уникальная школа, где потомки именитых сказочных персонажей учатся быть настоящими волшебными героями. Директор здесь Золушка, а самая популярная ученица – ее внучка Роуз, которая дружит с Хоуком Белоснежным, Джой Лягушкой, Асторией Рапунцель и Тревисом Чудовищем.

Страна
Италия
Жанр
Комедия, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы, Для самых маленьких

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.2 IMDb