Королевская академия. Сезон 1. Серия 4
Wink
Детям
Королевская академия
1-й сезон
4-я серия

Королевская академия (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2016, Regal Academy
Мультсериалы6+

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Сюжет

Сюжет рассказывает о девочке по имени Роуз, которая однажды оказалась в Сказочной Стране. Там она узнала, что ее бабушка - сама Золушка! Теперь Роуз стала ученицей Королевской Академии, где учатся дети и родственники знаменитых принцев и принцесс, таких, как Рапунцель, Красавица и Чудовище, Белоснежка.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
5.7 IMDb