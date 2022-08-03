9.42017, Hwayugi
Фэнтези, Комедия18+
Корейская одиссея. Хваюги (сериал, 2017) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+87 мин
Корейская одиссея. Хваюги
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+87 мин
Корейская одиссея. Хваюги
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+84 мин
Корейская одиссея. Хваюги
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+84 мин
Корейская одиссея. Хваюги
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+82 мин
Корейская одиссея. Хваюги
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+78 мин
Корейская одиссея. Хваюги
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+68 мин
Корейская одиссея. Хваюги
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+71 мин
Корейская одиссея. Хваюги
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+69 мин
Корейская одиссея. Хваюги
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+72 мин
Корейская одиссея. Хваюги
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+71 мин
Корейская одиссея. Хваюги
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+71 мин
Корейская одиссея. Хваюги
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+73 мин
Корейская одиссея. Хваюги
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+72 мин
Корейская одиссея. Хваюги
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+75 мин
Корейская одиссея. Хваюги
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+72 мин
Корейская одиссея. Хваюги
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+72 мин
Корейская одиссея. Хваюги
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+76 мин
Корейская одиссея. Хваюги
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+72 мин
Корейская одиссея. Хваюги
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 18+76 мин
Корейская одиссея. Хваюги
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
О сериале
Фантастическая дорама о девушке, у которой налажена связь с потусторонним миром. Корейская экранизация китайского романа «Путешествие на запад». В детстве Сон-ми обнаружила способность видеть призраков и сверхъестественных существ. Тогда же она повстречала волшебника Ма Вана, который подарил ей зонтик, отгоняющий агрессивных привидений, в обмен на одно поручение – принести ему веер из дома в лесу. Выполняя задание, Сон-ми выпустила на волю бога Сон о Гона, заточенного за грехи в том самом доме, но он стер из ее памяти это событие. И вот, когда Сон-ми выросла и стала успешной риелторшей, Ма Ван и Сон о Гон вернулись в ее жизнь. Не терпится узнать, что им нужно? Начинайте сериал «Корейская одиссея.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
КачествоFull HD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.9 IMDb